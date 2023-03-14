«Соперник тоже летает». Вадим Шипачёв поделился мнением об «Адмирале»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв поделился мыслями в преддверии начала серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Адмиралом». Форвард высказался о том, в чём казанцам нужно прибавлять, и о сложностях с реализацией большинства. Кроме того, Шипачёв отдельно прокомментировал необходимость долгих перелётов. Нападающий ответил на вопрос, можно ли считать «Адмирал» удобным соперником для казанцев.

«В чём нужно прибавлять? Мы разбираем эти моменты. Нужно, чтобы лучше работало большинство. А по сопернику — да, «Нефтехимик» хорошо играл. Хорошо, что после победы нам дали пару дней на отдых, на восстановление. Сейчас готовимся к «Адмиралу».

В Нижнекамске большинство у «Ак Барса» вообще не работало? Не знаю, но да, мы плохо сыграли в неравных составах. Серия могла быть короче, если бы мы реализовали свои шансы. Я пока иду без заброшенных шайб, доволен ли своей игрой? Я доволен только командными действиями, тем, что мы прошли в следующий раунд.

В этой серии предстоят многочасовые перелёты, насколько это тяжело? Соперник тоже летает, поэтому ничего особенного. Владивосток — хоккейный город, там любят свою команду. Полетим и постараемся победить.

Четыре матча из четырёх «Ак Барс» выиграл у «Адмирала» в регулярке, в этом отношении удобный соперник? Плей-офф — это совсем другое. Готовимся к первому матчу, не будем загадывать», — приводит слова Шипачёва официальный сайт «Ак Барса».