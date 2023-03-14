Алексей Жамнов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака»
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Алексей Жамнов прокомментировал назначение на пост главного тренера ХК «Спартак».
«Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и предложение возглавить «Спартак», клуб с богатой историей и огромным количеством болельщиков. Мы много общались с руководством клуба за это время, и мне интересны вектор и стратегия развития клуба на ближайшие сезоны. Вижу преимущество в том, что система клуба обладает большим количеством молодых и перспективных хоккеистов, игра и талант которых должны стать залогом новых побед и успехов московского «Спартака», — приводит слова Жамнова официальный телеграм-канал клуба.
Напомним, сегодня, 14 марта, «Спартак» объявил о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера.
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