Андрей Мартемьянов покинет «Сибирь», новым главным тренером станет Сергей Кривокрасов
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Как стало известно «Чемпионату», главным тренером «Сибири» в новом сезоне станет Сергей Кривокрасов. На данный момент он является ассистентом главного тренера. Андрей Мартемьянов покинет клуб.
Напомним, на пресс-конференции по итогам сезона Мартемьянов оценил результат как неудовлетворительный. Новосибирский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина по итогам пяти игр серии с омским «Авангардом». Мартемьянов заявлял, что две трети состава не были готовы к матчам на вылет.
По итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Сибирь» заняла шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. 9 апреля 2021 года Мартемьянов был назначен главным тренером новосибирского клуба и руководил командой в течение двух сезонов.
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