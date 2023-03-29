П. Воробьёв: создаётся впечатление, что сейчас главное в хоккее — зрелище, атака

Заслуженный тренер России Пётр Воробьев порассуждал на тему стилей игры команд КХЛ в текущем плей-офф. Специалист сравнил яркий атакующий стиль «Торпедо» с прагматичным оборонительным хоккеем в исполнении дальневосточного «Адмирала».

«Говорят, что в плей-офф — атакующий хоккей. Хвалят «Торпедо». Особенно упорствуют в этом мнении журналисты. Создаётся впечатление, что сейчас главное в хоккее — зрелище, атака. Но вот появилась такая команда, как «Адмирал». Она организована в обороне, у нее блестящий вратарь. Она дала бой фаворитам.

Мне такая команда по душе? Нет, это всё ерунда: по душе, не по душе. Есть такое понятие — «победа». Если команда побеждает, в чем её упрекнёшь? Мне как-то Андрей Хомутов сказал: «Пусть сначала тебя обыграют, а потом говорят, что хочешь». Конечно, лучше, когда тренер имеет сбалансированную команду, которая может и в одну сторону играть, и в другую. Но если делать крен в атаку, поддерживать такую моду, то могу сказать: ребята, когда-нибудь вы снова столкнетесь с такой командой, как Финляндия, и можете проиграть.

У финнов — сбалансированные команды. Хорошо играют в обороне, у них отличные вратари, плюс умеют использовать стандартные ситуации. Примерно так играл в КХЛ «Адмирал». Ну что, там разве есть какие-то звёзды в составе, известные легионеры? Средние хоккеисты, чехи умелые. А организовал тренер Тамбиев команду хорошо. Я его хорошо знаю, много раз встречались. У него дисциплинированная команда, во главу угла поставлена оборона. Ведь что такое атака? Это ко всему прочему ещё и подбор игроков. Вы знаете, как играл Харламов? Он, когда начинал карьеру, терял шайбу только на четвёртом игроке. Представляете, что это такое? Троих соперников вообще не замечал. Ещё были такие форварды, как Белдерис, Капустин — высокорослые, мощные, так летели! Если им вкладывали шайбу под синюю линию, они врывались в зону и защитников не замечали.

Меня часто ругали, говорили: Воробьёв ставит хоккей от обороны. Но я тоже смотрел на возможности своих игроков. Ну, хорошо, в этом плей-офф ярко сыграло «Торпедо» Ларионова. Я очень рад, что у них получилось. Но и к этой команде можно подготовиться. Я всегда был за порядок и организацию? Мои команды так играли — «Лада», «Локомотив». Мы строили тактику, исходя из реалий. Сейчас похожий хоккей показал «Адмирал». Хотел бы отметить эту команду и работу её тренера», — цитирует Воробьёва «РБ Спорт».

Отметим, что «Торпедо» и «Адмирал» закончили сезон на стадии полуфиналов своих конференций. Нижегородский клуб уступил в результативной серии из четырёх матчей питерскому СКА. «Адмирал» оказал серьёзное сопротивление «Ак Барсу», уступив в серии из шести матчей. Руководство «Адмирала» сообщило о продлении контракта с главным тренером Леонидом Тамбиевым.