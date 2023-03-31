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Быков — об отстранении сборной России: нас будут стараться поставить на колени и принизить

Быков — об отстранении сборной России: нас будут стараться поставить на колени и принизить
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что решения международных спортивных федраций и МОК будут и далее принижать российских спортсменов. По мнению специалиста, чиновники должны отстаивать участие атлетов в международных соревнованиях.

«В любом случае нас будут всячески стараться поставить на колени и принизить, поэтому мы должны искать свои какие-то внутренние решения, чтобы наши атлеты могли совершенствоваться и развиваться. А спортивные чиновники должны отстаивать честь, достоинство спортсменов и их участие в международных соревнованиях», — приводит слова Быкова ТАСС.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям атлетов сборных России и Белоруссии в нейтральном статусе. Будет создана комиссия, определяющая спортсменов публично не высказывавшихся в поддержку СВО и не связанных с вооружёнными силами или органами национальной безопасности.

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