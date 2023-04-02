ЦСКА отыгрался за две минуты до конца третьего периода матча со СКА в формате «6х5»

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. СКА принимает на своём льду ЦСКА. После третьего периода счёт равный — 2:2.

Московский клуб отыгрался за две минуты и семь секунд до конца третьей двадцатиминутки в формате «шесть на пять». Гол на свой счёт записал Владислав Каменев с передач Никиты Нестерова и Даррена Дица. Нападающий забил гол броском с синей линии.

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«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.