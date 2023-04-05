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Кузнецов назвал момент, когда понял, что «Вашингтон» не выйдет в плей-офф

Кузнецов назвал момент, когда понял, что «Вашингтон» не выйдет в плей-офф
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о невыходе «столичных» в розыгрыш Кубка Стэнли.

«Я думаю, что игра с «Питтсбургом» (26 марта, 3:4), вероятно, решила всё. Я знаю, что оставались шансы на плей-офф, но в значительной степени тот матч был самой важной игрой года. И если мы хотели бороться за выход в розыгрыш Кубка Стэнли, мы должны были выиграть встречу.

Это [пропуск Кубка Стэнли] тяжело. Но мы по-прежнему профессионалы и по-прежнему хотим побеждать. Мы хотим играть для болельщиков, потому что они приходят и поддерживают нас. Для нас очень важно выиграть одну игру или несколько из оставшихся», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.

Напомним, после победы «Флориды Пантерз» над «Баффало Сэйбрз» «Вашингтон» лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года.

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