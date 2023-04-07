Главный тренер «Авангарда» Кравец объяснил, почему взял запрос после гола «Ак Барса»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после поражения в четвёртом матче финала Востока с «Ак Барсом» (0:1, 1-3) объяснил, почему взял запрос после гола казанцев. Шайба Дмитрия Воронкова, заброшенная на 55-й минуте, стала победной.
«Запрос после второго гола Воронкова? Я был наверняка уверен, да (в нарушении. — Прим. «Чемпионата»). Успел ли посмотреть повтор? Я не буду спорить с судьями. У нас же есть видеооператоры. Это не мои взгляды. Наши видеооператоры, я считаю, правильно увидели нарушение Сафонова, который развернул вратарю щиток. Из-за этого шайба потом залетела в ближний угол. Наш вратарь не смог прижаться к ближней штанге. Это наше мнение», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
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