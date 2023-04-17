Сергеев: у ЦСКА ничего не валилось из рук. Забей один гол, была бы совсем другая игра

Защитник ЦСКА Артём Сергеев прокомментировал поражение в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (1:4, 0-1).
«Из рук у нас ничего не валилось. Они забили вовремя, а мы не реализовали моменты. Игра развернулась в другую сторону. Казань ничем не удивила. Что нам надо исправить? Голы забить. Забей один гол, стало бы 2:2 и погнали. Была бы совсем другая игра.
Усталости у нас нет, семиматчевые серии были месяц назад. Не могу сказать, что мы проиграли кучу стыков. Но ушли в итоге с одним голом.
У «Ак Барса» все сыграли ровно. Никто не провоцировал. Билялов здорово сыграл, но мы недостаточно его сегодня закрывали, много в него прилетало», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 17 апреля 2023
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