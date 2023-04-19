Артюхин: подрастающее поколение российских защитников не умеет играть в атаке

Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин прокомментировал слова защитника «Бостона» Дмитрия Орлова о необходимости воспитания качественных российских защитников и предложил свои варианты решения этой проблемы.
«Соглашусь с Дмитрием Орловым, что в нашей лиге качественных защитников практически нет. Современный хоккей требует мысль, поэтому надо уметь играть в атаку, снабжать нападающих шайбой. К сожалению, подрастающее поколение без этих навыков.
Было бы классно, если бы Дима или другие защитники из НХЛ проводили мастер-классы в России, объясняли, показывали, и чтобы дети повторяли и пробовали. У нас как бывает: защитник обыграет кого-то, отдаст пас, шайбу перехватят, забьют гол, и тренер «напихает» хоккеисту, чтобы больше так не делал и не «привозил» голы. Просят играть проще, конечно, после этого защитник будет только толкаться, бороться и подальше шайбу отбрасывать.
В КХЛ есть специальный департамент по развитию. Надо летом делать лагеря, собирать детских тренеров и обучать новому, менять систему. Тогда будет прогресс, а сейчас всем удобно работать по старым конспектам», — цитирует Артюхина Legalbet.
Ранее Орлов заявил о необходимости воспитания современных защитников, которые умели бы играть в атакующий хоккей, и выразил надежду, что в будущем в НХЛ появится больше российских игроков обороны.
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