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С. Фёдоров: если бы гол Шипачёва засчитали, то этот момент стал бы ключевым в матче

С. Фёдоров: если бы гол Шипачёва засчитали, то этот момент стал бы ключевым в матче
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над «Ак Барсом» (3:0) рассказал о незасчитанной шайбе Вадима Шипачёва, который забросил после окончания первого периода.

«Не скажу, кто в московских матчах вернётся. У Мамина положительная динамика восстановления, как и у Светлакова, он скоро должен выйти на лёд. Плотников? Все всё видели, была очень опасная игра против него, пятиминутное удавление состоялось. Дай бог всем здоровья.

Мы играли в одних сочетаниях достаточно долго, но это хоккей, это плей-офф, где всё возможно. Терять игроков такого калибра сложновато, но тем не менее, те ребята, которые играют на их местах, выполняют определённый объём работы, который сегодня позволил нам выиграть.

Отменённый гол Шипачёва? Если бы его засчитали, этот момент стал бы ключевым. Но слишком много «если», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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