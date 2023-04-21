Да Коста: «Автомобилист» переигрывал «Магнитку», обидно закончить сезон в первом раунде

Французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста подвёл итоги сезона. В регулярном чемпионате екатеринбургская команда, проведя 68 матчей, заняла четвёртое место в Восточной конференции. «Автомобилист» по дополнительным показателям обошёл «Сибирь» и «Металлург». В плей-офф уральская команда, выигрывая 3-2 в серии первого раунда с магнитогорцами, в итоге проиграла — 3-4.

«В целом это был неплохой сезон. У нас отличная команда, мы показывали хороший хоккей большую часть сезона. Были определённые трудности в середине чемпионата, но мы смогли их преодолеть. В плей-офф мы снова вышли на хороший уровень: я считаю, что мы переигрывали «Магнитку» в ходе всей серии, но, к сожалению, итоговый результат остался за ними. Было очень обидно закончить сезон в первом раунде, мы точно заслуживали большего — это очень печально, но нужно двигаться дальше.

Как себя чувствую после такого длинного сезона? Если честно, я не сказал бы, что это был очень длинный сезон. Да, матчей в регулярном чемпионате было больше, чем обычно, но не настолько больше, чтобы можно было жаловаться на это. Поэтому не могу сказать, что я устал больше обычного», — приводит слова Да Косты официальный сайт «Автомобилиста».