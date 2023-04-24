Драйзайтль уступает только Гретцки по количеству матчей с 3 очками за период в плей-офф
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Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в матче Кубка Стэнли Западной конференции с «Лос-Анджелес Кингз» набрал 3 (2+1) очка за второй период.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, немецкий форвард в шестой раз за карьеру набрал три очка за один период в плей-офф. Таким образом, нападающий догнал по этому показателю Пола Коффи и Мориса Ришара. Рекордсменом по количеству матчей с тремя очками в Кубке Стэнли за период является Уэйн Гретцки — 12.
Напомним, в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» прошёл четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Основное время команды завершили со счётом 4:4, а в овертайме победу праздновали хоккеисты «Эдмонтона».
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