Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в седьмом матче серии с «Флоридой»

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит седьмой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Единственную на данный момент шайбу за «Бостон» забросил Давид Крейчи. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Для Орлова эта передача стала седьмой в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ.

Напомним, ранее в этом матче российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал результативную передачу.

На данный момент счёт в серии 3-3.

Напомним, «Бостон» финишировал на первом месте Восточной конференции, записав в свой актив 135 очков. «Флорида», в свою очередь, заняла восьмое место на Востоке, набрав 92 очка.