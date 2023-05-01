«Пускай подождут». Обладатель Кубка Гагарина Полтапов — об отъезде в «Баффало»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов не спешит с отъездом в Национальную хоккейную лигу. Летом 2021 года во втором раунде драфта НХЛ его выбрала команда «Баффало Сэйбрз».

«Баффало», которым задрафтован, после такого финала с руками оторвёт? У меня еще два года контракта. Пускай подождут. Я еще не созрел для НХЛ. В этом я отдаю себе отчет. Для меня примеры – опыт Артемия Панарина, Кирилла Капризова. Парни уехали готовыми мастерами и сейчас звезды НХЛ», — приводит слова Полтапова «Спорт день за днём».

20-летний Полтапов в прошедшем сезоне регулярного чемпионата принял участие в 55 матчах, набрав 10 (5+5) очков при показателе полезности "+4". В плей-офф Кубка Гагарина нападающий отметился 5 (2+3) набранными очками в 19 встречах. Вместе с ЦСКА Полтапов выиграл Кубок Гагарина.