«Пускай подождут». Обладатель Кубка Гагарина Полтапов — об отъезде в «Баффало»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов не спешит с отъездом в Национальную хоккейную лигу. Летом 2021 года во втором раунде драфта НХЛ его выбрала команда «Баффало Сэйбрз».
«Баффало», которым задрафтован, после такого финала с руками оторвёт? У меня еще два года контракта. Пускай подождут. Я еще не созрел для НХЛ. В этом я отдаю себе отчет. Для меня примеры – опыт Артемия Панарина, Кирилла Капризова. Парни уехали готовыми мастерами и сейчас звезды НХЛ», — приводит слова Полтапова «Спорт день за днём».
20-летний Полтапов в прошедшем сезоне регулярного чемпионата принял участие в 55 матчах, набрав 10 (5+5) очков при показателе полезности "+4". В плей-офф Кубка Гагарина нападающий отметился 5 (2+3) набранными очками в 19 встречах. Вместе с ЦСКА Полтапов выиграл Кубок Гагарина.
- 1 мая 2023
-
22:04
-
22:01
-
21:50
-
21:20
-
20:52
-
20:38
-
20:14
-
19:52
-
19:40
-
19:02
-
18:09
-
18:00
-
17:42
-
17:36
-
17:18
-
17:11
-
17:05
-
16:49
-
16:46
-
16:30
-
16:14
-
15:59
-
15:38
-
15:32
-
15:25
-
15:21
-
15:15
-
15:09
-
14:55
-
14:42
-
14:35
-
14:24
-
14:17
-
14:02
-
13:34