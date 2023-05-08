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Сергеев — о праздновании победы в Кубке Гагарина: хочется провести более спокойно

Сергеев — о праздновании победы в Кубке Гагарина: хочется провести более спокойно
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Защитник ЦСКА Артём Сергеев рассказал, что в этом году хочет отпраздновать победу в Кубке Гагарина в более спокойной обстановке.

«В прошлом году возил Кубок к семье жены, к своей семье. Хорошо провели время, много народа было. В этом году хочется более спокойно провести», — приводит слова Сергеева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте.

30-летний Сергеев, за исключением двух сезонов в «Салавате Юлаеве», провёл всю карьеру в КХЛ в составе московского клуба. В прошлом сезоне регулярного чемпионата на его счету 16 (3+13) набранных очков в 62 матчах при показателе полезности «0». В плей-офф Кубка Гагарина Сергеев отдал четыре результативные передачи в 27 встречах, а его показатель полезности составил «+2».

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