Форвард «Нью-Джерси» Хьюз: мало кто ожидал, что я смогу забить 40 голов за сезон
Поделиться
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз рассказал о своей игре в сезоне.
«Думаю, что я зарекомендовал себя как действительно хороший игрок в лиге. Особенно в том, что мало кто ожидал, что я смогу забить 40 голов за сезон хоть раз. Не говоря уже о том, чтобы сделать это спустя три года после того, как меня называли главным неудачником в истории», — приводит слова Хьюза журналист Аманда Стейн в своём «твиттере».
22-летний нападающий провёл в регулярном сезоне за «Нью-Джерси Дэвилз» 78 матчей, в которых форвард набрал 99 (43+56) очков. В розыгрыше Кубка Стэнли Хьюз записал на свой счёт 11 (6+5) результативных баллов в 12 встречах. Напомним, «дьяволы» вылетели из плей-офф, уступив «Каролине Харрикейнз» со счётом 1-4 в серии.
Комментарии
- 14 мая 2023
-
22:11
-
22:04
-
21:53
-
21:35
-
21:23
-
20:48
-
20:31
-
20:12
-
19:53
-
19:29
-
19:15
-
19:00
-
18:46
-
18:43
-
18:18
-
17:51
-
17:34
-
17:08
-
16:53
-
16:41
-
16:27
-
16:12
-
15:55
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:41
-
14:20
-
13:55
-
13:35
-
13:11
-
12:40
-
12:10
-
11:55
-
11:40
Партнерский контент