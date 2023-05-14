Форвард «Нью-Джерси» Хьюз: мало кто ожидал, что я смогу забить 40 голов за сезон

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз рассказал о своей игре в сезоне.

«Думаю, что я зарекомендовал себя как действительно хороший игрок в лиге. Особенно в том, что мало кто ожидал, что я смогу забить 40 голов за сезон хоть раз. Не говоря уже о том, чтобы сделать это спустя три года после того, как меня называли главным неудачником в истории», — приводит слова Хьюза журналист Аманда Стейн в своём «твиттере».

22-летний нападающий провёл в регулярном сезоне за «Нью-Джерси Дэвилз» 78 матчей, в которых форвард набрал 99 (43+56) очков. В розыгрыше Кубка Стэнли Хьюз записал на свой счёт 11 (6+5) результативных баллов в 12 встречах. Напомним, «дьяволы» вылетели из плей-офф, уступив «Каролине Харрикейнз» со счётом 1-4 в серии.