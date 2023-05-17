Журналист Daily Faceoff: если бы не Бобровский, «Флориды» бы не было в финале Востока

Журналист Daily Faceoff Джордж Ричардс высоко оценил вклад Сергея Бобровского в успехи «Флориды» в текущем плей-офф. «Пантерз» сыграют в финале Восточной конференции с «Каролиной», обыграв в первом раунде «Бостон», а во втором «Торонто».
«Флорида» довольно хорошо играет в защите, чего они не всегда делали ранее, поэтому Бобровский получает немного больше поддержки, чем то, к чему он привык в прошлом. Он кажется просто парнем, который играет в моменте, мы ещё не видели эту сторону Сергея Бобровского. Он хвалил своих товарищей по команде и говорил о том, какая это привилегия просто быть здесь и всё такое, а затем он выходит и делает 45 сейвов, так что он играл потрясающе.
Он был просто великолепен, особенно в серии с «Торонто». Бобровский вытащил «Флориду» в серии с «Бостоном», выиграв гостевую пятую игру с 44 сейвами. Так что, если бы не Боб, «Пантерз» бы здесь не было», — цитирует журналиста Dailyfaceoff.
В плей-офф нынешнего сезона Бобровский провёл 10 матчей, в которых отразил 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,82.
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