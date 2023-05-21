Ткачук повторил рекорд НХЛ по голам в овертаймах в одном розыгрыше Кубка Стэнли
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук забил победный гол в овертайме второго матча серии с «Каролиной» (2:1 ОТ). Благодаря этой победе «Пантерз» повели в серии со счётом 2-0.
Эта шайба стала третьей для Ткачука в текущем плей-офф, заброшенной в овертайме. По этому показателю нападающий повторил рекорд НХЛ. Ранее по три шайбы в овертаймах одного розыгрыша Кубка Стэнли забрасывали Мэл Хилл (1939 год), Морис Ричард (1951 год) и Кори Перри (2017 год).
Напомним, завершился второй матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.
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