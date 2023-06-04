«Мы были лучшей командой на льду». Форвард «Вегаса» — о победе в первом матче финала
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Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо остался доволен игрой команды в первом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:2) и заявил, что план «Голден Найтс» на игру сработал.
«Мы отлично подготовились к матчу. По ходу игры мы сохраняли самообладание, и это было хорошо. Мы просто хотели играть правильно и быть дисциплинированными, и сегодня мы были лучшей командой на льду», — цитирует Маршессо пресс-служба НХЛ.
Маршессо стал вторым игроком в истории «Вегаса», забросившим 10 шайб в одном плей-офф НХЛ. В конце первого периода нападающий сравнял счёт в матче при игре в большинстве. Маршессо и шведский форвард Вильям Карлссон делят первое место в списке лучших снайперов «Голден Найтс» в этом плей-офф.
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