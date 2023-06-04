«Мы были лучшей командой на льду». Форвард «Вегаса» — о победе в первом матче финала

Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо остался доволен игрой команды в первом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:2) и заявил, что план «Голден Найтс» на игру сработал.

«Мы отлично подготовились к матчу. По ходу игры мы сохраняли самообладание, и это было хорошо. Мы просто хотели играть правильно и быть дисциплинированными, и сегодня мы были лучшей командой на льду», — цитирует Маршессо пресс-служба НХЛ.

Маршессо стал вторым игроком в истории «Вегаса», забросившим 10 шайб в одном плей-офф НХЛ. В конце первого периода нападающий сравнял счёт в матче при игре в большинстве. Маршессо и шведский форвард Вильям Карлссон делят первое место в списке лучших снайперов «Голден Найтс» в этом плей-офф.