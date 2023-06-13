«Такого неуважения к людям не видел». Николишин раскритиковал Мичкова

Чемпион мира – 1993 Андрей Николишин высказался о нападающем СКА Матвее Мичкове.
«Для меня он по мастерству – первый или второй выбор. Но по характеру, по отношению к партнёрам по команде, тренерскому штабу, к менеджменту, болельщикам – человек сейчас упал очень низко в глазах всех скаутов, всех менеджеров. Это никак не связано с трагедией.
Информация собирается полноценная об игроке – о том, как он разговаривает с партнёрами, как общается с тренерами, как себя ведёт вне льда и здесь Матвей… Можно раскрыть многие нюансы. Могу показать переписку, когда я хотел с ним встретиться и, будучи скаутом, задать несколько вопросов, сделать интервью, как он отвечает. Я такого неуважения в жизни не видел к другим людям», — сказал Николишин в прямом эфире на YouTube-канале «Скользкий лёд».
- 13 июня 2023
-
22:31
-
21:50
-
21:25
-
20:50
-
20:18
-
19:50
-
19:25
-
18:50
-
18:25
-
17:50
-
17:25
-
16:50
-
16:13
-
15:56
-
15:26
-
15:14
-
15:09
-
14:55
-
14:29
-
13:56
-
13:46
-
13:24
-
13:08
-
12:50
-
12:24
-
11:57
-
11:27
-
11:15
-
10:58
-
10:37
-
10:16
-
09:52
-
09:34
-
09:17
-
08:56