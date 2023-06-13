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«Такого неуважения к людям не видел». Николишин раскритиковал Мичкова

«Такого неуважения к людям не видел». Николишин раскритиковал Мичкова
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Чемпион мира – 1993 Андрей Николишин высказался о нападающем СКА Матвее Мичкове.

«Для меня он по мастерству – первый или второй выбор. Но по характеру, по отношению к партнёрам по команде, тренерскому штабу, к менеджменту, болельщикам – человек сейчас упал очень низко в глазах всех скаутов, всех менеджеров. Это никак не связано с трагедией.

Информация собирается полноценная об игроке – о том, как он разговаривает с партнёрами, как общается с тренерами, как себя ведёт вне льда и здесь Матвей… Можно раскрыть многие нюансы. Могу показать переписку, когда я хотел с ним встретиться и, будучи скаутом, задать несколько вопросов, сделать интервью, как он отвечает. Я такого неуважения в жизни не видел к другим людям», — сказал Николишин в прямом эфире на YouTube-канале «Скользкий лёд».

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