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Иван Барбашёв прокомментировал победу с «Вегасом» в Кубке Стэнли

Иван Барбашёв прокомментировал победу с «Вегасом» в Кубке Стэнли
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв высказался о победе с командой в Кубке Стэнли. «Голден Найтс» в финальной серии уверенно разобрались с «Флоридой Пантерз» (4-1).

«Это невероятно. Болельщики гнали нас вперед на протяжении всего плей-офф. Нам очень повезло победить дома, на глазах у наших болельщиков. Это было невероятно, нет слов. Наш второй период в последней игре – лучший хоккей, который я видел в своей жизни. Мы проделали отличную работу в плей-офф. Играли против очень хороших команд, а теперь мы — чемпионы НХЛ», — приводит слова Барбашёва News Unrolled.

Для Ивана Барбашёва этот трофей стал вторым в карьере. В 2019 году россиянин выиграл Кубок Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз».

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