Светлов: надеюсь, Мичкову повезёт с партнёрами в НХЛ, как Панарину повезло в «Чикаго»

Бывший главный тренер «Сочи» Сергей Светлов оценил перспективы нападающего Матвея Мичкова на предстоящем драфте НХЛ — 2023 и вспомнил его игру за сочинский клуб в прошлом сезоне КХЛ.

«Матвей — самородок, большой талант. После ухода ведущих форвардов Попугаева и Алтыбармакяна давали ему по 18-19 минут, на уровне ведущих хоккеистов КХЛ. Для юниора это очень серьёзная нагрузка и вызов, чаще всего Матвей с ним справлялся. Но его шансы на первую пятёрку или десятку не готов оценивать, слишком много нюансов. В частности, длинный контракт в КХЛ — для НХЛ это тоже фактор.

В чём плюсы и минусы Мичкова? Голевое чутье, бросок, умение правильно увидеть эпизод и сыграть по-спортивному нагло — это Мичков. Но все эти качества будут реализованы на высшем уровне только при большой работе — и физической, и интеллектуальной. Ещё один фактор реализации — функциональная подготовка. При таких габаритах ты должен звенеть — как говорят в хоккее, быть на шарнирах и работать в челночном режиме. Это к вопросу о замечаниях по катанию игрока, которые появляются в североамериканской прессе. Думаю, у Матвея есть потенциал стать большой звездой, и многочисленные разговоры о нём накануне драфта неслучайны.

Кого мне напоминает Мичков? Из хоккеистов последних пяти-шести поколений сразу всплывает в памяти Сергей Самсонов. Когда в НХЛ был культ габаритных игроков, ему удалось найти свою нишу в «Бостоне» и, если не ошибаюсь, стать лучшим новичком сезона. Также имеет смысл присмотреться к карьерам Артемия Панарина и Владимира Тарасенко. Оба тоже похожи по стилю, но, в отличие от Самсонова, не спешили с отъездом в Северную Америку и вышли на первые роли в чемпионате КХЛ. Думаю, что в каких-то моментах Мичкову будет проще, чем Панарину, у которого в «Чикаго» не было преимуществ, связанных с высоким номером драфта. Но там ему повезло с партнёрами, прежде всего с Патриком Кейном. Надеюсь, этот элемент везения будет и у Мичкова.

Когда Мичкову нужно уезжать в НХЛ? Это самый сложный вопрос. В идеале нужно отправляться в НХЛ в тот момент, когда у молодого игрока есть определённый статус, а клуб видит место, на котором намерен его использовать. Для этого в идеале надо добиться успеха в КХЛ и на международной арене. Матвею это по силам», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

Действующий контракт 18-летнего Мичкова со СКА рассчитан ещё на три сезона. Прошлый сезон Матвей провёл в составе «Сочи», где в 27 матчах набрал 20 (9+11) очков при показателе полезности «+1». Всего в Континентальной хоккейной лиге Мичков набрал 25 (11+14) очков в 43 матчах при показателе полезности «+3».