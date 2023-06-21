«Лада» заключила контракт с бывшим нападающим магнитогорского «Металлурга»

Нападающий Михаил Фисенко подписал контракт с «Ладой», сообщает в официальном телеграм-канале тольяттинцев.

Отмечается, что с форвардом заключено одностороннее соглашение сроком на один год.

Михаил родился в Магнитогорске, однако профессиональную карьеру начал в системе московского «Динамо». После игры в Северной Америке — за «Ванкувер Джайентс» и «Калгари Хитмен» из Западной хоккейной лиги (WHL) и завоевания Кубка Эда Чиновета в 2010 году он на следующий год, в 2011-м, форвард вернулся в Россию. Фисенко успел поиграть за «Кузнецких Медведей» (Новокузнецк), «Ермак» (Ангарск), «Металлург» (Новокузнецк), «Сибирь» (Новосибирск), «Амур» (Хабаровск), «Адмирал» (Владивосток), «Авангард» (Омск), «Ак Барс» (Казань) и «Динамо» (Москва). В сезоне-2022/2023 нападающий выступал за магнитогорский «Металлург», проведя 60 матчей и набрав 12 (3+9) очков при показателе полезности «+5».

Фисенко — серебряный призёр ЮЧМ-2008, двукратный серебряный (2019 и 2020) и бронзовый (2021) призёр чемпионата России и КХЛ. Всего в Континентальной хоккейной лиге Фисенко сыграл 557 матчей, набрав 138 (54+84) очков.