У Барбашёва нет активных переговоров с «Вегасом» по новому контракту — Уикс
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Журналист ESPN, NHL Network и TSN Кевин Уикс на своей странице в «Твиттере» поделился информацией о ситуации российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва.
«Мне сказали, что в данный момент активных переговоров между Барбашёвым и „Голден Найтс“ нет. На данный момент похоже, что он попадёт на рынок свободных агентов, где у него будет много выгодных предложений», — говорится в сообщении.
Напомним, Барбашёв попал в «Вегас Голден Найтс» после обмена из «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. В победном розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий набрал 18 (7+11) очков в 22 встречах и выиграл второй подобный трофей в карьере. В 2019 году Кубок Стэнли покорился Барбашёву как раз в составе «Сент-Луис Блюз».
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