Журналист ESPN иронично отреагировал на решение НХЛ не включать Могильного в Зал славы
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Журналист ESPN Грег Вышински на своей странице в «Твиттере» иронично отреагировал на решение НХЛ не включать советского хоккеиста Александра Могильного в Зал славы. Обозреватель ответил на информацию, согласно которой такое решение приняли из-за нежелания добавлять туда игроков из России из-за политической обстановки.
«Если бы только был кандидат в Зал славы, легенда о котором включает в себя буквальное бегство из Советского Союза...» — говорится в сообщении.
Напомним, Александр Могильный стал одним из первых хоккеистов, уехавших из СССР в НХЛ. Его бегство в Северную Америку считается многими событием, после которого советские и российские игроки стали массово переезжать в Национальную хоккейную лигу.
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