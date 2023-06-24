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Инсайдер ESPN иронично отреагировал на решение НХЛ отказаться от ЛГБТ-джерси на разминках

Инсайдер ESPN иронично отреагировал на решение НХЛ отказаться от ЛГБТ-джерси на разминках
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Журналист и инсайдер ESPN Грег Вышински на своей странице в «Твиттере» иронично отреагировал на решение НХЛ отказаться от проведения ЛГБТ-акций. Это коснётся только ношения радужных джерси на предматчевых разминках.

«Что я узнал за последние 24 часа: хоккейные СМИ — это кучка идиотов, на которых никто не обращает внимания, потому что всё, что мы делаем, — это публикуем кликбейты. И в то же время единственная самая могущественная сила во вселенной, которая заставила НХЛ отказаться от своей программы с предматчевыми джерси», — говорится в сообщении.

Комиссионер лиги Гэри Беттмэн сообщил, что изменения затронут только запрет на изменения джерси на предматчевых разминках. Он также рассказал, что вечера гордости ЛГБТ и иные акции, посвящённые военным или борьбе с раком, продолжатся.

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