Инсайдер ESPN иронично отреагировал на решение НХЛ отказаться от ЛГБТ-джерси на разминках

Журналист и инсайдер ESPN Грег Вышински на своей странице в «Твиттере» иронично отреагировал на решение НХЛ отказаться от проведения ЛГБТ-акций. Это коснётся только ношения радужных джерси на предматчевых разминках.

«Что я узнал за последние 24 часа: хоккейные СМИ — это кучка идиотов, на которых никто не обращает внимания, потому что всё, что мы делаем, — это публикуем кликбейты. И в то же время единственная самая могущественная сила во вселенной, которая заставила НХЛ отказаться от своей программы с предматчевыми джерси», — говорится в сообщении.

Комиссионер лиги Гэри Беттмэн сообщил, что изменения затронут только запрет на изменения джерси на предматчевых разминках. Он также рассказал, что вечера гордости ЛГБТ и иные акции, посвящённые военным или борьбе с раком, продолжатся.