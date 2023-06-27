Дементьев объяснил, почему россияне не попали в первую символическую пятёрку сезона НХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев рассказал, почему в первой команде символической сборной Национальной хоккейной лиги не оказалось ни одного россиянина.

«Многие наши игроки проявили себя как минимум достойно. Иван Барбашёв выиграл Кубок Стэнли, но он не был игроком большинства и игроком первого звена, поэтому мы и не увидели его среди номинантов на сборную сезона.

Игорь Шестёркин хорошо выступал, он великолепный хоккеист. Но у него были так называемые качели в этом сезоне, он был нестабилен. На Александра Овечкина повлияли травмы и несчастный случай в его семье. Он потерял отца.

Кирилл Капризов, против которого весь сезон играли очень плотно, не смог показать всей своей мощи. Так что в голосовании при учёте всех критериев у наших хоккеистов многое не сошлось, поэтому мы и не увидели их в первой символической пятёрке сезона», — заявил Дементьев в интервью RT.

Напомним, российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошли во вторую сборную лучших игроков регулярного сезона НХЛ-2022/2023.