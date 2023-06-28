Светлов: трудно создать идеальный календарь КХЛ в такой большой стране, как Россия

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов оценил календарь КХЛ на следующий сезон и отдельно выделил старт дальневосточных команд, которые начнут сезон шестиматчевыми выездными сериями.

«Трудно создать идеальный календарь, тем более в такой большой стране, как Россия, с восьмичасовой разницей во времени между, например, Москвой и Владивостоком. Какие-то проблемные моменты в расписании бросаются в глаза, но важно то, что тренеры получили план игр, а значит, и своей работы ещё в июне. Это очень важно — есть время внести какие-то коррективы в тренировочный процесс, в общую подготовку. Думаю, для Восточной конференции длительные выезды неизбежны. А вот для клубов Западной конференции, которые на некоторые матчи добираются на автобусах, можно предложить двухматчевые циклы. Понимаю, что для составителей календаря это очень тонкая работа, но, возможно, она улучшит календарь и уберёт критику.

Бросился в глаза старт дальневосточных команд. И «Амур», и «Адмирал» по традиции начинают на Западе — теперь с шестиматчевых серий. Клубам второго эшелона очень важно набрать свои очки именно осенью, поэтому план предсезонной подготовки у дальневосточников отличается от плана, например, ЦСКА или «Авангарда». Год назад по большому счёту кубковые очки тот же «Адмирал» или «Сибирь» набрали именно осенью. Посмотрим, что будет на старте нового сезона», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

16-й розыгрыш КХЛ стартует 1 сентября. Всего в новом сезоне каждая команда сыграет по 68 матчей. Регулярный чемпионат завершится 26 февраля — в заключительный игровой день клубы также проведут девять встреч. Плей-офф состоится с 29 февраля по 29 апреля 2024 года.