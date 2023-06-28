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Светлов: «Лада» на старте сезона-2023/2024 КХЛ получила расписание, близкое к идеальному

Светлов: «Лада» на старте сезона-2023/2024 КХЛ получила расписание, близкое к идеальному
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов рассказал про расписание «Лады» на старте сезона-2023/2024 КХЛ.

«Вспомнил, как в своё время мы с «Ладой» возвращались в КХЛ и тогда вновь сформированной команде предложили жёсткий старт из длительной серии гостевых встреч. Так вот на этот раз Тольятти получил расписание, близкое к идеальному, — домашний старт против «Трактора», СКА и «Салавата Юлаева».

Команде, которая дебютирует в КХЛ, дома гарантирована мощнейшая поддержка. Тем более что речь о Тольятти — городе хоккея, где других видов спорта по популярности и рядом нет. Будет ажиотаж!», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Светлов оценил календарь КХЛ на следующий сезон и отдельно выделил старт дальневосточных команд, которые начнут сезон шестиматчевыми выездными сериями.

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