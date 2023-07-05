«Это был стрессовый месяц». Дмитрий Орлов — о переходе в «Каролину»

Защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов рассказал о том, как провёл июнь в ожидании нового контракта.

«Это был стрессовый месяц, не знал, где могу оказаться. Слава богу, всё это закончилось. Если посмотреть рынок, было не так много команд, короткие контракты. Что касается дня, когда начался рынок, то я тогда спустился в комнату. Там сидел, смотрел телевизор, чтобы снять напряжение, ждал звонка от агента или СМС, чтобы обсудить разговор, стоит ли дальше общаться с этой командой. Планирую завтра съездить в «Каролину», пообщаюсь там со всеми. «Каролина» — команда с сильным прессингом в атаке. Здорово было бы поучаствовать в их системе игры», — приводит слова Орлова ТАСС.

Напомним, ранее у Орлова подошёл к концу контракт с «Бостон Брюинз». Российского защитника обменяли в стан «мишек» из «Вашингтон Кэпиталз» в ходе сезона-2022/2023. В составе «Бостона» 31-летний хоккеист принял участие в 23 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив четыре шайбы и суммарно набрав 17 (4+13) очков.