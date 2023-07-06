«Если честно, то ещё даже состав не видел». Фисенко — о «Ладе»

Нападающий «Лады» Михаил Фисенко рассказал о подписании контракта с тольяттинским клубом и о целях на будущий сезон.
«Из «Лады» проявили заинтересованность. Я хорошо знаю генерального менеджера Рафика Якубова. Мы поговорили вкратце о том, как меня видят в команде, что будет за команда. Здесь, конечно, решать главному тренеру. Но у каждого есть своё мнение. Мне сказали, что так как я уже немолодой игрок, то рассчитывают на опыт, на помощь в настрое команды, общении между тренерским штабом и игроками.
Какие цели стоят у клуба в этом сезоне? Если честно, то я ещё даже состав не видел. Соберёмся вместе, познакомимся и узнаем всё на собрании. В любом случае готовимся показать достойный результат и порадовать болельщиков из Тольятти, которые очень ждали возвращения «Лады» в КХЛ», — приводит слова Фисенко AllHockey.
Фисенко — серебряный призёр ЮЧМ-2008, двукратный серебряный (2019 и 2020) и бронзовый (2021) призёр чемпионата России и КХЛ. Всего в Континентальной хоккейной лиге Фисенко сыграл 557 матчей, набрав 138 (54+84) очков.
- 6 июля 2023
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