Иван Федотов поделился фотографией из отпуска

Российский голкипер Иван Федотов в своих социальных сетях поделился новой фотографией из отпуска.

Вратарь выложил фото из тренажёрного зала. На заднем плане видны зелёные растения. Ранее Федотов выкладывал фотографии с пляжа.

Фото: Социальные сети Ивана Федотова

Напомним, сейчас идёт разбирательство по делу вратаря. Хоккеист заключил контракт с ЦСКА, хотя имеет действующее соглашение в НХЛ. Международная федерация хоккея собирает документы и собирается разобраться в деле.

В июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, автоматически продлён на год. 3 июля заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил эту информацию. Тем не менее уже через пять дней, 8 июля, ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым.