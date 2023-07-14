Иван Федотов поделился фотографией из отпуска

Российский голкипер Иван Федотов в своих социальных сетях поделился новой фотографией из отпуска.
Вратарь выложил фото из тренажёрного зала. На заднем плане видны зелёные растения. Ранее Федотов выкладывал фотографии с пляжа.
Фото: Социальные сети Ивана Федотова
Напомним, сейчас идёт разбирательство по делу вратаря. Хоккеист заключил контракт с ЦСКА, хотя имеет действующее соглашение в НХЛ. Международная федерация хоккея собирает документы и собирается разобраться в деле.
В июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, автоматически продлён на год. 3 июля заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил эту информацию. Тем не менее уже через пять дней, 8 июля, ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым.
- 14 июля 2023
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