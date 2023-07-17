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Голкипер ЦСКА Иван Федотов ответил на вопрос, почему решил не избегать службы в армии

Голкипер ЦСКА Иван Федотов ответил на вопрос, почему решил не избегать службы в армии
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Подписавший контракт с ЦСКА голкипер Иван Федотов рассказал, почему решил не избегать службы в армии.

«Почему решил не избегать службы в армии? В какой плоскости я мог избежать? Мы военнообязанные граждане, которые должны отдать долг родине. Многие служат, многие не служат. Здесь можно долго дискутировать на эту тему. Но закон есть закон. И его нужно соблюдать. Поэтому какие-то комментарии излишне. Каждый в мире в любом случае отдаёт долг родине», — сказал Федотов на пресс-конференции.

В июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, был автоматически продлён на год. 3 июля заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил эту информацию. Несмотря на это, уже через пять дней, 8 июля, ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым.

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