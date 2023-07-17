Федотов — о решении подписать контракт с ЦСКА: руководствовался тем, что был пропущен год

Подписавший контракт с ЦСКА голкипер Иван Федотов рассказал о причинах подписания соглашения с армейским клубом.

«Мог ли сейчас поехать в НХЛ? В своём решении руководствовался тем, что мной был пропущен год. А насколько вы знаете, уровень хоккея в армии не очень. И как бы я ни хотел, стараясь поддерживать там свою форму, сейчас мне нужно как можно скорее вернуться к своей форме, в которой я был. А ЦСКА, насколько все мы знаем, владеет правами на меня. К тому же это титулованный клуб, поэтому другого здесь было не дано. Надо начать выигрывать и опять почувствовать адреналин и вкус к жизни», — сказал Федотов на пресс-конференции.

Ранее Федотов ответил на вопрос, мог ли армейский клуб быть причастным к тому, что хоккеиста отправили в армию.