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Федотов — об армии: либо ты выплывешь с высокоподнятой головой, либо просто утонешь в этом

Федотов — об армии: либо ты выплывешь с высокоподнятой головой, либо просто утонешь в этом
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Подписавший контракт с ЦСКА голкипер Иван Федотов рассказал о службе в армии.

«Что я чувствовал за последний год? Что может испытывать человек, который играл в хоккей, а тут марширует? Ничего. Считал день за днём, как в армии принято, зачёркиваешь дни. Никаких эмоций. Ждёшь, надеешься, что рано или поздно это закончится. Либо ты выплывешь с высокоподнятой головой, либо просто утонешь в этом.

Как происходил контакт с «Филадельфией»? Как в армии можно контактировать с внешним миром? Можешь только близким позвонить. В клубе всё знали из прессы, также из СМИ. Как и сейчас. После моего дембеля выходили на связь, обозначили, что есть контракт, что есть такое решение, и всё.

Как поддерживал форму в армии? В суровых армейских реалиях. Тягал гантели советских времён. Сергей Викторович, наверное, это всё знает. Такие же штанги. Хороший был зал – с духом Советского Союза. Более чем проникся. Катался в рамках режима, который был. В армии сейчас любят хоккей, особенно в ВМФ. Старался находить время, чтобы тренироваться. Какого-то специального режима у меня не было», — сказал Федотов на пресс-конференции.

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