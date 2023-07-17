Вратарь ЦСКА Федотов рассказал о планах по развитию карьеры
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Подписавший контракт с ЦСКА голкипер Иван Федотов рассказал о планах по развитию своей карьеры.
«Поменялся ли план на развитие карьеры? Ментально философия спортсмена не должна меняться глобально. Даже в нынешних реалиях. Все понимают, что есть определённые моменты и нюансы, но каждый большой спортсмен должен ставить самые большие задачи и к ним двигаться. Все знают текущую ситуацию, а цель остаётся целью, и к ней надо двигаться, не изменяя ничего. Упал – встал и адаптируешься.
Чему научился за этот год? Подводную лодку водить не умею. А вот на стрельбище пострелял. Что-то неординарного рассказать вам не могу», — сказал Федотов на пресс-конференции.
Ранее Федотов рассказал о времени, проведённом в армии.
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