Вратарь ЦСКА Федотов рассказал о планах по развитию карьеры

Подписавший контракт с ЦСКА голкипер Иван Федотов рассказал о планах по развитию своей карьеры.

«Поменялся ли план на развитие карьеры? Ментально философия спортсмена не должна меняться глобально. Даже в нынешних реалиях. Все понимают, что есть определённые моменты и нюансы, но каждый большой спортсмен должен ставить самые большие задачи и к ним двигаться. Все знают текущую ситуацию, а цель остаётся целью, и к ней надо двигаться, не изменяя ничего. Упал – встал и адаптируешься.

Чему научился за этот год? Подводную лодку водить не умею. А вот на стрельбище пострелял. Что-то неординарного рассказать вам не могу», — сказал Федотов на пресс-конференции.

Ранее Федотов рассказал о времени, проведённом в армии.