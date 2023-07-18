Ilta-Sanomat: Федотов дал понять, что не будет готов перейти в НХЛ в нынешнем состоянии

Финский журналист Ilta-Sanomat Теэму Сувинен поделился мыслями о ситуации российского вратаря Ивана Федотова.

«Лучший российский вратарь 26-летний Иван Федотов был неожиданно задержан прошлым летом и отправлен в армию в России. В прошлом сезоне Федотов должен был играть в НХЛ в составе «Филадельфии Флайерз», но этот план рухнул, когда его призвали в армию.

Сейчас, после года службы, Федотов завершил её и возвращается к своему любимому делу.

Сообщалось, что Федотов подписал контракт с московским клубом КХЛ ЦСКА, однако статус его контракта неясен. По информации клуба НХЛ «Филадельфия», у российского голкипера есть контракт с «Флайерз». Однако наиболее очевидно, что Федотов собирается играть в России, так как он присутствовал на пресс-конференции, организованной ЦСКА в понедельник. Там представители российских СМИ впервые за год смогли взять интервью у вратаря.

В прошлом сезоне Федотов выступал за сборную России на Олимпийских играх в Пекине и был на пути к победе. Его карьера была на подъёме. Сейчас вратарь жалеет, что после годичного перерыва его уровень наверняка упал. Федотов хотя бы изредка выезжал на ледовые тренировки в составе сборной ВМФ, но уровень подготовки он охарактеризовал как скромный.

Федотов дал понять, что даже не будет готов перейти в НХЛ в своём нынешнем состоянии», — говорится в сообщении.