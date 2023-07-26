Яшкин поделился эмоциями от тренировки с Кагарлицким и Шипачёвым в одном звене «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал про первые тренировки в новом клубе и поделился эмоциями от игры с прежними партнёрами по звену — нападающими Дмитрием Кагарлицким и Вадимом Шипачёвым.
«Всё отлично, всё проходит в рабочем режиме, готовимся как обычно. Со многими ребятами уже был знаком, поэтому вопросов с адаптацией не было.
Вышел на лёд с Кагарлицким и Шипачёвым? Скучали ли по старой связке? Конечно, всегда приятно с ними играть. Я думаю, наша химия никуда не пропала, хорошо чувствуем друг друга.
Насколько восстановился после повреждения? Всё отлично, я полностью восстановился. Перед сборами готовился больше месяца.
Чем отличаются сборы Билялетдинова от сборов прошлых тренеров? Мне сложно сказать. В «Динамо» я в первый год не проходил сборы, потом был ковид, поэтому в России я сборы практически не проходил. Думаю везде сборы примерно одинаковые. Все стараются работать над выносливостью и силой», — цитирует Яшкина пресс-служба клуба.
Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата и четвёртым игроком, который больше одного раза выигрывал приз самому ценному хоккеисту регулярки. В прошедшем сезоне нападающий набрал 62 (40+22) очка за 67 матчей. В межсезонье чешский хоккеист покинул СКА и подписал соглашение с «Ак Барсом».
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