Журналист из США назвал возможную дату, когда ИИХФ выпустит отчёт по делу Ивана Федотова

Журналист Flyers Nitty Gritty Джейми Баскоу на своей странице в «Твиттере» поделился информацией о деле российского вратаря Ивана Федотова.
«По поводу Ивана Федотова и ЦСКА. Сборы продлялся с 1 по 3 августа на «ЦСКА-Арене». Я слышал, что завтра ожидается доклад по Федотову. Тренировочный сбор начинается в Минске 5 августа и продлится до 19 августа, когда ЦСКА сыграет товарищеский матч с минчанами.
Будет интересно посмотреть, как ИИХФ оценит эту ситуацию в отношении Федотова, согласно сведениям Даррена Дрегера. Я не знаю, когда будет решено, какой контракт действителен — ЦСКА или «Флайерз». Слова выше — последнее, что я знаю», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 31 июля, появилась информация, согласно которой в НХЛ хотят продлить контракт Федотова с «Филадельфией» из-за непредвиденных обстоятельств. В июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, автоматически продлён на год. Однако в июле ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым. В Федерации хоккея России сообщили, что примут решение о допуске Федотова к игре в чемпионате КХЛ только после консультации с ИИХФ.
- 31 июля 2023
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