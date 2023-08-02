«Это уменьшит количество нецензурных слов». Судья МХЛ — о появлении женщин-арбитров

Судья МХЛ Александр Лерке рассказал о своём отношении к возможному появлению в лиге женщин-арбитров. Ранее главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов назвал появление женщин-судей в МХЛ и ВХЛ вопросом времени.

«С точки зрения работы для нас, парней, это новая конкуренция — а нам бы со своей справиться (смеётся). А если без шуток, то в целом это позволит создать более равноправную игровую среду. Женщины уже успешно работают судьями во многих других видах спорта. Кроме того, появление женщин-арбитров в мужских матчах сможет уменьшить количество нецензурных слов на площадке, что тоже является немаловажным пунктом», — приводит слова Лерке «РБ Спорт».

Ранее главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о рекомендациях судьям в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.