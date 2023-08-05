Гашек: 10 лет назад я и подумать не мог, что буду жёстко выступать против НХЛ
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Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек поделился мнением о Национальной хоккейной лиге.
«10 лет назад я и подумать не мог, что буду жёстко выступать против НХЛ. Игроки там работают, вот почему даже они не выступают против. Так что я в определённой степени извиняюсь перед игроками НХЛ, но я не буду приносить извинения боссам и руководству НХЛ. Это чиновники, которые должны устанавливать правила так, чтобы НХЛ не была рекламой российских действий. И я сделаю всё, чтобы НХЛ заплатила миллиарды Украине за такое отношение», — приводит слова Гашека Seznam Zprávy.
Напомним, ранее чешский вратарь высказывался о своей игре в России (в сезоне-2010/2011) и о Дмитрии Яшкине.
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