Голкипер ЦСКА Федотов: ситуация с контрактом никому не комфортна, но сейчас уже спокойнее

Голкипер ЦСКА Иван Федотов рассказал о готовности быть первым номером в армейском клубе и о том, как неопределённая ситуация с контрактом влияет на него.

«Готовы ли вы морально снова стать основным вратарём ЦСКА? Безусловно, я готов вернуться в то своё русло, в те свои кондиции, в то состояние. Но это будет зависеть от многих обстоятельств. Надеюсь на поддержку клуба, тренеров, персонала и ребят — всех, потому что это командный вид спорта, и здесь действует очень много факторов, помимо твоих личных профессиональных навыков. Есть рабочие и этические моменты. У нас отличный состав, есть сформированный костяк, который дополняют точечные усиления. Думаю, если каждый приложит столько же усилий, сколько раньше, и даже чуточку больше — и я в том числе, — то результат должен быть положительный.

Эта ситуация «в подвисшем состоянии» никому не комфортна. Но сейчас уже стало спокойнее, потому что моя задача — это выходить играть, становиться лучше, соответствовать тому, что ждут от меня и команды в целом.

Так что я концентрируюсь только на рабочем процессе — на тренировках, на понимании тактики и так далее. Расплёскиваться на какие-то внешние переживания сейчас не очень правильно. Это будет отвлекать. Поэтому концентрируюсь на себе, хочу вернуть свою каждодневную рутину — и всё», — сказал Федотов в интервью «Газете.Ru».

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что вратарь Иван Федотов не уедет в НХЛ перед стартом нового сезона.