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Доминик Гашек может стать сенатором одной из партий в Чехии

Доминик Гашек может стать сенатором одной из партий в Чехии
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Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек может стать сенатором от TOP 09 — правоцентристской политической партии в Чехии.

«Мы давно ведём переговоры с Домиником Гашеком о его кандидатуре в Сенат от TOP 09, и я верю, что мы придём к соглашению по этому поводу. Тема округа, по которому он будет баллотироваться, является предметом наших разговоров как непосредственно с ним, так и с партнёрами по коалиции. В частности, на карту поставлены пражские сенатские округа. Верю, что мы договоримся по кандидатуре», — приводит слова председателя партии Маркеты Пекаровой Адамовой Seznam Zprávám.

Напомним, ранее Доминик Гашек неоднократно изъявлял желание начать политическую карьеру.

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