Зарипов оценил то, что билеты на прощальную игру продавали в интернете за 50 000 рублей

Трёхкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал, как относится к тому, что билеты на его прощальную игру продавали за 50 тысяч рублей в интернете.

«Билеты на игру в интернете продают за 50 тысяч рублей? Наша сторона хотела предоставить возможность всем попасть на эту игру. Не могу комментировать, что дальше пошло не так. Надеюсь, что все желающие смогут попасть на игру. Приятно ли мне, что меня так высоко оценивают? Честно? Нет. Хочется, чтобы всё было по правилам», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, прощальный матч состоится сегодня, 9 августа, в Казани. Игра пройдёт в формате двух периодов. Ранее пресс-служба «Ак Барса» опубликовала составы команд, участвующих в матче.