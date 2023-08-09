Данис Зарипов: планирую написать книгу о своей карьере

Трёхкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал, о чём мечтал в детстве, и заявил, что планирует написать книгу о своей карьере.

«О чём мечтал в детстве? Моей мечтой было сегодня сидеть вот на этой пресс-конференции, потом пойти на лёд и сказать несколько слов благодарности всем и увидеть, как мой свитер поднимут под своды арены. Это дорогого стоит.

Насколько сложно сейчас перестроиться в жизни? Я вам открою небольшой секрет – спать до 10–11 часов и потом ничего не делать – это совсем не сложно (смеётся). На самом деле есть чем заниматься, дома можно провести время без спешки. Это интересно, когда появляется столько свободного времени. Но вполне вероятно, что это не затянется надолго.

Планирую ли написать книгу о карьере? В планах есть такое. И поступала пара предложений, но сейчас самое время, чтобы серьёзно об этом задуматься. В моём понимании этому надо посвящать целый день, и, пока я играл в хоккей, такого времени не было», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.