Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» вырвал победу у «Локомотива», дважды уступая в ходе матча

«Ак Барс» вырвал победу у «Локомотива», дважды уступая в ходе матча
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч турнира Кубок ТАНЕКО сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).

Кубок ТАНЕКО. Кубок ТАНЕКО
11 августа 2023, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Сергеев) – 22:58 (5x4)   1:1 Галиев (Яшкин, Войнов) – 31:02 (5x4)   1:2 Полунин (Красковский) – 41:02 (5x5)   2:2 Галиев (Яшкин, Шипачёв) – 43:27 (5x4)   3:2 Дыняк (Семёнов) – 45:32 (5x5)   4:2 Дыняк (Кателевский, Ахтямов) – 59:12 (en)

На 23-й минуте Максим Шалунов с передачи Андрея Сергеева вывел ярославцев вперёд. На 32-й минуте Станислав Галиев сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Яшкин и Вячеслав Войнов. На 42-й минуте Александр Полунин с передачи Павла Красковского во второй раз пробил «Ак Барс». Через две минуты Станислав Галиев оформил дубль, сравняв счёт. Очки за пасы получили Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачёв. На 47-й минуте Никита Дыняк с передачи Кирилла Семёнова забил третий гол казанцев.

Материалы по теме
«Пожертвую игрой за сборную Словакии». Хоккеист «Локомотива» объяснил переезд в Россию
«Ак Барс» подписал контракт с экс-нападающим НХЛ Евгением Свечниковым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023