«Ак Барс» вырвал победу у «Локомотива», дважды уступая в ходе матча

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч турнира Кубок ТАНЕКО сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).

На 23-й минуте Максим Шалунов с передачи Андрея Сергеева вывел ярославцев вперёд. На 32-й минуте Станислав Галиев сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Яшкин и Вячеслав Войнов. На 42-й минуте Александр Полунин с передачи Павла Красковского во второй раз пробил «Ак Барс». Через две минуты Станислав Галиев оформил дубль, сравняв счёт. Очки за пасы получили Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачёв. На 47-й минуте Никита Дыняк с передачи Кирилла Семёнова забил третий гол казанцев.