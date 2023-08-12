Победитель аукциона отреагировал на информацию, что не выкупит свитер Овечкина за 2,1 млн

Фисал Хассан, победивший на аукционе за свитер Александра Овечкина, опроверг информацию о том, что не будет выкупать свитер хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз». Цена лота составляет 2,1 млн рублей. Джерси был приобретён в ходе благотворительного аукциона.
«Я собираюсь выплатить сумму за свитер. Его я покупаю для шейха из арабского мира», — приводит слова Хассана «Спорт Бизнес Online».
Напомним, ранее появилась информация о том, что джерси Овечкина не будет выкуплено.
В Казани Хассан известен работой в двух организациях – Казанском институте сотрудничества со странами Африки и Ближнего Востока, а также Ассоциации развития хоккея исламских стран.
Деньги с аукциона планировалось направить на поддержку местной команды по следж-хоккею. «Ак Барс» несколько лет патронирует команду детей с ограниченными физическими возможностями.
Сообщается, что второй лот аукциона — игровой свитер Зарипова — был отдан за 260 тыс. рублей, причём покупатель расплатился за него на месте в фойе стадиона.
- 12 августа 2023
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