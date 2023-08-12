Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Победитель аукциона отреагировал на информацию, что не выкупит свитер Овечкина за 2,1 млн

Победитель аукциона отреагировал на информацию, что не выкупит свитер Овечкина за 2,1 млн
Комментарии

Фисал Хассан, победивший на аукционе за свитер Александра Овечкина, опроверг информацию о том, что не будет выкупать свитер хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз». Цена лота составляет 2,1 млн рублей. Джерси был приобретён в ходе благотворительного аукциона.

«Я собираюсь выплатить сумму за свитер. Его я покупаю для шейха из арабского мира», — приводит слова Хассана «Спорт Бизнес Online».

Напомним, ранее появилась информация о том, что джерси Овечкина не будет выкуплено.

В Казани Хассан известен работой в двух организациях – Казанском институте сотрудничества со странами Африки и Ближнего Востока, а также Ассоциации развития хоккея исламских стран.

Деньги с аукциона планировалось направить на поддержку местной команды по следж-хоккею. «Ак Барс» несколько лет патронирует команду детей с ограниченными физическими возможностями.

Сообщается, что второй лот аукциона — игровой свитер Зарипова — был отдан за 260 тыс. рублей, причём покупатель расплатился за него на месте в фойе стадиона.

Материалы по теме
Фото
«Великая фотография». «Ак Барс» показал совместное фото Зарипова и Овечкина
Материалы по теме
«Пока нужно побыть в России». Большое интервью с Овечкиным
«Пока нужно побыть в России». Большое интервью с Овечкиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023