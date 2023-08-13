Голкипер «Трактора» Мыльников: я готов к КХЛ, мне нужно больше доверять

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников рассказал о победе над «Локомотивом» (2:1 Б) на Кубке ТАНЕКО.

«Встречались две команды, которые не совсем играют от атаки, скорее, от обороны. В целом хороший матч, 31 бросок в створ – вполне нормально. Конечно, хотелось бы сыграть «на ноль», но пока предсезонка – ничего страшного. Конечно, победа – это хорошо. В первом матче с «Ак Барсом» было тяжеловато. Много было неправильных нюансов, но с тренером мы всё посмотрели, разобрали, и движение стало получше.

В системе «Трактора» много хороших молодых вратарей, чувствую конкуренцию? Для нас это нормально. Нам остаётся только работать, а дальше будет видно. Тренерский штаб видит, кто как играет и как работает, отсюда и будут отталкиваться.

Я считаю, что готов к КХЛ. Мне нужно больше доверять, и с матчами придёт опыт и совершенно другая игра.

Как оценю свои шансы в конкуренции с Заком Фукале, у которого есть опыт игры в НХЛ? Для меня неважно, кто и где играл. Я просто делаю свою работу, а дальше всё будет видно. Я прекрасно справляюсь с конкуренцией. Скоро вернёмся домой и после выходного с ним пообщаемся, познакомимся. Думаю, сработаемся и всё будет хорошо», — приводит слова Мыльникова «РБ Спорт».

После победы над «Локомотивом» челябинская команда гарантировала себе участие в финале Кубка ТАНЕКО.