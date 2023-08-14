Крикунов оценил решение ИИХФ по контракту Федотова

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал решение ИИХФ по делу Ивана Федотова.
«Они и так выгнали нас со всех соревнований.
Вполне реально, что Федотову разрешат играть, и он будет играть здесь, в КХЛ. Понятно, что они будут возмущаться.
В том, что решение ИИХФ будет в пользу «Филадельфии», я думаю, никто не сомневался.
Несмотря на санкции, Федотову нужно играть в КХЛ? В принципе, да, а какой другой вариант? НХЛ? Может быть, но это уже ЦСКА и «Филадельфия» должны между собой договариваться.
Думаю, что он сейчас не готов (к НХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Даже если он сейчас поедет, то они вряд ли дадут ему играть. Он будет где-нибудь в фарме, наверное, набирать форму», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 14 августа 2023
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